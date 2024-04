Incidente in Ferrari, morto a 40 anni dj Hysni Qestaj: la sua auto si è schiantata e poi è andata in fiamme

Tragedia nel Piemontese. Ha perso la vita in un tragico incidente mentre viaggiava sulla sua Ferrari: il suo nome era Hysni Qestaj. Il 40enne, noto dj kosovaro, è residente a Villeneuve, in Svizzera, Comune di 5500 abitanti del Canton Vaud. È lui il proprietario della Ferrari Gtc4 che nella tarda mattina di Pasqua si è disintegrata nel Comune di Alice Castello, sulla bretella Ivrea-Santhià, a seguito di un incidente stradale.

A bordo c'era anche una donna, non ancora identificata.

Chi era



Come riportano i siti locali, poche ore prima dello schianto il dj era stato impegnato in un club del Vallese. A confermare l'identità del conducente del bolide è stato il fratello che il primo aprile, ha fornito importanti dettagli agli agenti della polizia stradale che indagano sull'episodio. Sua moglie, insieme ai figli di 11 e 14 anni, si trova invece in Kosovo. La Procura di Vercelli ha comunque disposto l'esame del Dna sui corpi carbonizzati per la certezza definitiva dell'identità delle vittime.