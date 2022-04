Fernando Orsi, grave lutto per l'ex portiere: morto il fratello Alessandro, aveva appena 50 anni

Grave lutto per Fernando Orsi. È morto, ad appena 50 anni, il fratello dell'ex portiere, Alessandro Orsi.

La tragedia è avvenuta, nel pomeriggio di ieri, nella casa di Guidonia, in zona Colle Largo, dove il più giovane dei quattro fratelli Orsi viveva. Alessandro Orsi, fratello dell'ex portiere della Lazio, era nato e cresciuto al Tiburtino. Ed è proprio in quella zona, presso la parrocchia di San Romano Martire, in largo Beltramelli, che domani, alle 15, si terranno i funerali.

Fernando Orsi, bandiera della Lazio (dove è stato anche preparatore dei portieri una volta appesi i guanti al chiodo), ha ricordato così sui social il fratello più piccolo: «Sei sempre stato il fratello ribelle,spesso contro, fuori dagli schemi. Spero tu possa trovare la pace. Un bacio Alessandro, salutami Papà e Mamma». Proprio come il resto della famiglia, anche Alessandro Orsi era un grandissimo tifoso della Lazio.