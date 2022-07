«Pregavo che quell'uomo si risvegliasse. Poi ho capito che non c’era più niente da fare. Il nostro amore, la nostra vita, ora sono distrutti per sempre». A parlare è Elena, la compagna di Filippo Ferlazzo, l'uomo che a Civitanova Marche ha ammazzato, a mani nude, Alika Ogorchukwu, il mendicante nigeriano di 39 anni reo di aver chiesto l'elemosina con troppa insistenza.

Filippo Ferlazzo, i problemi mentali dell'omicida di Alika a Civitanova: ad aprile finì in ospedale

Agli uomini della squadra Mobile di Macerata ha raccontato quei terribili attimi. Un raptus che, come lei stessa ha detto, cambierà la vita di tutti. Dalla famiglia della vittima, a quella del carnefice.

IL RACCONTO

«E' venuto da me sporco di sangue. Gli ho chiesto cosa avesse fatto. E lui mi ha detto: “Ho picchiato uno”, andiamo via», è la testimonianza della donna. «Non sopportava l’idea che qualcuno potesse farmi del male - ha detto - Ma questo scatenava la sua aggressività. Ma mai fino a questo punto».

«MI TENEVA PER IL BRACCIO»

Elena racconta che Alika, «quel signore con la stampella» si è avvicinato a lei e il compagno chiedendo l'elemosina: «Mi ha preso per un braccio. Mi sono divincolata. E ci siamo allontanati. Io sono entrata in un negozio, Filippo è rimasto fuori. Quando sono uscita non l'ho più visto». Poi la tragedia. Il ritorno di Filippo. Quelle parole sussurrate: «Andiamo via».

LA SQUADRA MOBILE

«C’è stato un comportamento insistente da parte della vittima per ottenere l’elemosina dalla coppia, non ci sono state avances - sottolinea Matteo Luconi, capo della Squadra mobile della questura di Macerata - Il nigeriano, sabato scorso intorno alle 14, ha fermato la coppia all’altezza della stazione. La sua insistenza è stata all’origine di una lite, che poi è degenerata. La vittima si è allontanata e l’operaio, da solo, lo ha seguito. A distanza di circa 200 metri l’aggressione mortale. Lo ha bloccato frontalmente. Ha preso la stampella al nigeriano (claudicante a causa di un incidente stradale) usandola per colpirlo. Lo ha scaraventato a terra, gli si è seduto sopra e lo ha ucciso a mani nude. La fidanzata non era presente al momento dell’aggressione». Dopo averlo tramortito gli ha rubato il cellulare. «Non sappiamo per quale motivo», aggiunge il vicequestore Luconi.