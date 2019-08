Catturato Francesco Zampaglione, rapinatore di banche: è il fratello di Federico dei Tiromancino

di Camilla Mozzetti

Prima la musica, le canzoni scritte con e per il fratello, poi la rottura con la band e la virata inattesa., classe 1970, fratello del più noto Federico, leader dei, è stato arrestato ieri dagli agenti di polizia del Reparto Volanti e dagli uomini del commissariato di Monteverde dopo aver messo a segno una rapina in una banca sulla Circonvallazione Gianicolense.Erano da poco trascorse le 14 quando Zampaglione nessun precedente di rilievo a carico ha deciso di entrate nella filiale armato di una pistola priva di tappo rosso che si è poi rivelata finta. A volto scoperto, ha intimato agli impiegati di aprire le casse e di tirar fuori il denaro. I dipendenti della banca, spaventati, non sono riusciti ad allertare le autorità e per paura di quell'uomo con una pistola in mano hanno seguito i suoi ordini, svuotando in poco tempo le cassette.Dopo aver riempito un borsone, Zampaglione è uscito dalla filiale usando una delle porte automatiche e in strada, mentre camminava a passo svelto, si è cambiato la maglietta convinto di poter così eludere qualsiasi controllo. Ma un cittadino che si trovava dentro la banca ha deciso di seguirlo a distanza e mentre lo pedinava ha chiamato il 112 specificando nel dettaglio la situazione, la dinamica della rapina, la zona della città e dando delle indicazioni precise alle autorità su dove si stava dirigendo l'uomo, ignaro di essere seguito. Ed è così che gli agenti di polizia sono arrivati a Zampaglione, bloccandolo poi in via di Monte Verde. L'uomo alla vista dei poliziotti, non ha opposto resistenza e in serata è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L'intera refurtiva è stata recuperata mentre gli agenti hanno rinvenuto in strada la maglietta che indossava Zampaglione durante la rapina e di cui si era poi disfatto una volta uscito dalla banca.Il cantautore solo qualche anno fa aveva detto addio ai Tiromancino. Fu proprio lui in un post a darne l'annuncio: «Purtroppo dopo l'ennesima lite furibonda tra me e mio fratello Federico mi trovo a dover rinunciare mio malgrado al proseguimento del Tour». Era il settembre del 2015.