Un’intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sviluppatosi da una caldaia a Tollo. Sono cinque le persone che sono state ricoverate a causa di quello che viene comunemente definito il killer silenzioso che fa tante vittime. Un incidente che poteva avere ben più gravi conseguenze. Ad avere la peggio il padre e i suoi tre figli, che non sono però in pericolo di vita, ma in prognosi riservata, mentre per la moglie, le cui...

