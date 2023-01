Fabrizio Corona non c'entra con il furto in appartamento: «L'uomo condannato è un omonimo»

Fabrizio Corona non ha commesso nessun furto. L'uomo condannato a un anno e 10 mesi di di reclusione per un tentato furto in appartamento a Roma non è l'ex fotografo dei vip, ma un omonimo. Lo precisa l'avvocato milanese Ivano Chiesa.

Fabrizio Corona: «Ecco con quante donne Totti ha tradito Ilary. Ora in 2 mesi si è ricostruito una nuova famiglia con una fotocopia della sua ex»

L'errore

«Non riguarda Fabrizio Corona, ma un omonimo, la sentenza della Cassazione depositata ieri nella quale si fa riferimento alla condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per un tentato furto in appartamento a Roma. Non si tratta del mio assistito e aver attribuito a lui la commissione di questo reato è una notizia sbagliata. Corona è del tutto estraneo a questa vicenda, si tratta invece di un'altra persona con lo stesso nome». Con riferimento alla sentenza 1368 della Quinta sezione penale della Cassazione - della quale è stata data notizia ieri - l'imputato che si chiama Fabrizio Corona che è nato a Roma è una persona diversa dall'ex fotografo, nato a Catania.