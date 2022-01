Fabrizio Corona, incidente stradale sull'A1: la sua auto si scontra con un altro mezzo

Incidente stradale sulla A1 per Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi si trovava in un'auto insieme ad altre persone quando il mezzo si è scontrato con un'altra vettura. Lo schianto è avvenuto lungo l'autostrada A1 in un tratto del Modenese, all'altezza di Castelfranco Emilia, mentre l'auto sulla quale viaggiava si stava dirigendo verso Milano. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Modena Nord. Nessuna delle persone coinvolte, compreso chi era guida dell'altro mezzo, ha riportato ferite. Una volta effettuati i rilievi del caso da parte degli agenti, Corona si è rimesso in viaggio.

