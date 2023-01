Fabrizio Corona. È stata confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e dieci mesi nei confronti dell'ex fotografo per concorso in tentato furto in un appartamento della capitale, in complicità con Nunzio Di Caprio, un ex carabiniere sospeso dal servizio.

Fabrizio Corona condannato

Il verdetto - sentenza 1368 - è stato depositato dalla Quinta sezione penale della Suprema Corte e si riferisce all'udienza svoltasi lo scorso nove novembre. Il furto, spiegano gli ermellini, «è stato tentato in collaborazione con altre due persone, un basista, cognato» di uno dei coniugi residenti dell'appartamento preso di mira, e Alessandro P., giudicato separatamente. Corona e Di Caprio, prosegue il verdetto, «sono stati bloccati dalla polizia giudiziaria, prima di introdursi nell'appartamento grazie alle intercettazioni».

IL COLPO

Il colpo era stato sventato e non messo a segno in quanto un capitano dei carabinieri «si era posto al piano superiore rispetto a quello dove si trovava l'appartamento bersaglio, proprio per monitorarne gli sviluppi, ed ha sentito i rumori metallici provenire dalla porta dell'abitazione, allertando a quel punto i colleghi di supporto via radio». La Cassazione ha confermato le condanne per concorso in tentato furto emesse dalla Corte di Appello di Roma il dieci ottobre 2019 ritenendo che non vi fu «desistenza» volontaria e che il tentativo di rubare nell'appartamento venne interrotto «dalla polizia giudiziaria».