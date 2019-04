Fabrizio Corona resta in carcere: dovrà scontare di nuovo 5 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «ripresa» del «percorso» in carcere è la «soluzione non solo necessitata ma anche adeguata» al «livello di consapevolezza» di Fabrizio Corona. Lo scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, il quale ha deciso che l'exagente fotografico deve rimanere in carcere perché un programma terapeutico fuori sarebbe per lui «inadeguato», date le continue violazioni delle regole. L'Avvocato generale Nunzia Gatto in udienza tre giorni fa aveva parlato di «delirio di onnipotenza» da parte dell'ex 're dei paparazzì.