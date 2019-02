Fabio ucciso a 25 anni da un batterio killer in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mamma di Fabio Di Giuseppe, morto pochi giorni fa a soli 25 anni all’ospedale Mazzini di Teramo, vuole andare a fondo della vicenda. Ricoverato il sette febbraio scorso per uno stato febbrile, al figlio sono subentrate subito delle complicazioni che hanno comportato la fine della giovane esistenza. Lei non si rassegna perché solo poche ore prima lo aveva visto in salute e scherzare sulla sua tanto amata Inter. «I medici dicono che è deceduto per un batterio – non si dà pace la mamma Annarita di Paolantonio, da Villa Rasicci di Bellante – ma non credo a questa versione, qualcosa è andato storto». Ora si vorrà fare chiarezza perseguendo l’azione legale.