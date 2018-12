© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'ex reginetta di bellezza di cui si erano perse le tracceè viva. In un videomessaggio inviato a Chi l'ha Visto chiede scusa alla sua famiglia per essere scomparsa e spiega le ragioni che l'hanno spinta ad allontanarsi.LEGGI ANCHE«Mi dispiace tantissimo di aver causato tantissima soffferenza a mia madre e di averla fatta preoccupare. Vedere il video di lei distrutta mi ha fatto effetto. Vorrei dare anche delle spiegazioni su quello che è successo e sul perché sono sparita in questi mesi. Sono una persona onesta e voglio essere limpida e sincera. È successo che ho avuto un momento di sbandamento, ultimamente ho perso un po' la bussola, sono entrata in una fortissima e intensa depressione che sta durando giù da un po' di anni», le parole di Maria.Per alcuni la ragazza avrebbe voluto farsi pubblicità, ma per molti le sue lacrime sono sincere. «Quest'anno - aggiunge - è stato molto difficile per me, con tantissimi problemi familiari e cose irrisolte tra me e mia madre. La mia relazione con il fidanzato è finita male dopo dieci anni. Tutte queste cose si sono incastrate insieme e mi hanno portato a un fortissimo esaurimento mentale e non riuscivo più ad affrontare niente. E mi sono completamente rinchiusa in me stessa e disconnessa da tutto il mondo. Mi sono sentita molto sola e abbandonata da molte persone in cui credevo. Volevo ringraziare tutti i miei amici che sono riapparsi e mi sono stati vicini. Se state passando quello che ho passato io cercate di non rinchiudervi in voi stessi perché non serve a niente. Cercate aiuto e rimettetevi in piedi».