Evan Lo Piccolo, ucciso di botte a 2 anni: confermato ergastolo per la mamma e l’ex compagno

Ergastolo confermato anche in Corte d'appello per Letizia Spatola e Salvatore Blanco, la madre e il patrigno di Evan Lo Piccolo, il bimbo di un anno e mezzo ucciso il 17 agosto 2020 a Rosolini, in provincia di Siracusa, a causa di percosse dei due.

I giudici della Corte d'Appello di Catania hanno confermato dunque la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Siracusa del luglio del 2022.

L'accusa

Secondo l'accusa il bimbo sarebbe deceduto per le lesioni inflitte dall'uomo davanti la madre che non sarebbe mai intervenuta. La grave «insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione» sarebbe riconducibile a delle lesioni subite dal minorenne, si legge nella relazione dell'autopsia.

A supporto degli inquirenti, le intercettazioni ambientali ottenute dalle microspie posizionate dai carabinieri nella casa dei due. Quelle conversazioni sono finite nel processo, insieme alle immagini relative all'arrivo della vittima al Pronto soccorso dell'ospedale di Modica in cui sarebbero emerse delle ecchimosi sul corpo del bimbo. A chiamare l'ambulanza fu la madre, ma era troppo tardi.