BASTIA UMBRA - Di fronte al rifiuto di dargli i soldi richiesti, un diciottenne di origine marocchina ma nato in Italia ha pensato bene di picchiare selvaggiamente la madre. È successo alcune sere fa a Bastia. Dopo l’aggressione subita, la donna è stata soccorsa dai vicini e in seguito trasportata al pronto soccorso dove è stata prontamente medicata. Il giovane invece, dopo aver riversato verso la madre tutta la violenza che aveva in corpo, si è dato alla fuga.Senza però fare i conti con i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal maggiore Marco Vetrulli che lo hanno bloccato e tratto in arresto. Ora il diciottenne si trova recluso all’interno del carcere perugino di Capanne dove questa mattina si terrà l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo è difeso dall’avvocato Gianni Dionigi. Sul caso indaga il sostituto procuratore Laura Reale, mentre il giudice per le indagini preliminari è Valerio D’Andria.Un fatto estremamente grave di violenza che si è manifestato, come spesso accade, all’interno delle mura domestiche. Le forme più frequenti attraverso cui si verifica questo tipo di violenza sono quelle relative all’aggressione fisica e verbale incontrollata nei confronti del genitore. In genere, il bersaglio è un unico genitore, quello più debole. Spesso, come in questo caso, è proprio la madre, che non sa come reagire e difendersi. Un’esplosione di violenza che richiama alla mente l’inferno vissuto recentemente da un’altra donna ad Assisi costretta a subire, in questo caso dal marito, continue vessazioni fisiche e psicologiche in presenza dei due figli minori. Fino a quando, dopo l’ennesimo pestaggio a base di calci e pugni in volto e accompagnato da minacce di morte, ha trovato il coraggio di denunciare tutto e chiamare le forze dell’ordine. Il cui intervento ha consentito di mettere in salvo la donna e di bloccare e ad arrestare l’uomo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver gettato benzina addosso agli agenti minacciandoli con un accendino.All’uomo, senza lavoro e dedito all’abuso di alcolici, è stato imposto di abbandonare la casa familiare e gli è stato prescritto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli, di mantenere una distanza di almeno cinquecento metri dalle persone offese e il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. La donna, a seguito dell’ultimo grave episodio di violenza subito, ha riportato la frattura delle ossa nasali e ha deciso con i figli di scappare trovando rifugio presso l’abitazione di amici. Il tribunale per i minorenni di Perugia ha sospeso la potestà genitoriale dell’uomo nei confronti dei suoi due figli, affidandoli, insieme alla madre, ai servizi sociali di Assisi collocandoli successivamente in una struttura protetta.