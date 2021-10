Brescia, esplosione in uno studio dentistico: grave dentista e assistente. Scoppiato il becco di Bunsen

Una forte esplosione si è verificata verso le 17 in uno studio dentistico a Ospitaletto (n via Giuseppe Zanardelli), un piccolo comune della provincia di Brescia in Lombardia. Tre persone sono rimaste ferite, il dentista, 44 anni, sarebbe in gravissime condizioni. All'origine dell'incidente il probabile scoppio del becco di Bunsen, un bruciatore a gas usato in chimica. Il medico ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto, collo, torace, addome e braccia ed è stato ricoverato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

L'assistente, invece, ha riportato ustioni di secondo grado a volto e torace ed è stata ricoverata in codice giallo al Poliambulanza Brescia mentre una 14enne ha riportato ustioni di primo grado al volto e a una mano ed è stata portata in codice giallo all'ospedale Civili Pediatrico di Brescia. Sul posto sono intervenute due automediche, 3 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

