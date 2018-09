Prima morte per overdose da eroina sintetica: allarme dell'Istituto di Sanità

Un'allerta di grado 3 (massimo) è stata diramata dal Sistema nazionale di allerta precoce dell'Istituto superiore di sanità per conto del dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio, per la morte nell'aprile 2017 a Milano di un uomo di 39 anni causata da un'overdose di una eroina sintetica. È la prima volta, come anticipato da articoli di stampa, che in Italia si riscontra la presenza della molecola ocfentanil. Ma non si escludono altri decessi anche precedenti a questo, apprende l'ANSA dall'Iss.

«Trattandosi di una molecola nuova non vi erano fino a qualche tempo gli standard e i metodi per metterla in evidenza, quindi è possibile che potrebbe esserci stato qualche decesso nel periodo in cui non vi erano questi standard» spiega Roberta Pacifici, direttrice del Centro nazionale dipendenze e doping dell'Iss. A pubblicare l'allerta, sulla quale campeggia la scritta 'vietata la divulgazione e la pubblicazione sul web' e a lanciare quindi l'allarme è stato un medico, Ernesto De Bernardis, sul blog Dedizioni della Sitd, Società italiana Tossicodipendenze. «Noi addetti ai lavori - aggiunge - siamo stati avvertiti oggi, quindi con un anno e mezzo di ritardo. Avremmo dovuto saperlo prima per avvisare i consumatori dei rischi legati alla presenza nel mercato italiano di questi derivati sintetici molto più potenti dell' eroina, e quindi con rischio molto maggiore di overdose e decesso».

