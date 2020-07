Erika Preti, 30 anni in Appello al fidanzato che la uccise con 57 coltellate

Erika Preti . La Corte d'assise d'appello di Sassari, presieduta da Plinia Azzena, ha accolto le richieste della procuratrice generale Gabriella Pintus confermando la condanna in primo grado a trent'anni di carcere nei confronti di Dimitri Fricano, il 32enne di Biella che l'11 giugno 2017 uccide colpendola con 57 coltellate la fidanzata 28enne, Erika Preti, in una villetta di San Teodoro, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze.

per aver provato a inscenare una fallita rapina dopo il delitto. Gli avvocati della difesa, Roberto Onida e Alessandra Guarini, che nel dibattimento avevano chiesto una riduzione di pena, avanzando come attenuante i problemi psichici di cui Fricano soffriva già prima di colpire a morte la fidanzata, aspettano di conoscere le motivazioni della sentenza per valutare un eventuale ricorso in Cassazione. I genitori di Erika, Fabrizio Preti e Tiziana Suman, costituitisi parte civile e rappresentati dall'avvocato Lorenzo Soro, erano presenti in aula questa mattina al momento della lettura del dispositivo e commentano amaramente una sentenza che, comunque, non dà loro pace: «è giusto che paghi per quello che ha fatto. Non possiamo perdonarlo. È troppo il dolore causato».

