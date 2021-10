Ercolano, uccisi due giovani incensurati: scambiati per ladri dal proprietario di una villetta

Choc a Napoli. Due giovani di 26 e 27 sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco ad Ercolano. Si tratta di due incensurati. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Gli investigatori escludono l'ipotesi di un agguato di camorra. A sparare sarebbe stato il propriatario di una villetta.

Una delle ipotesi al vaglio è che siano stati scambiati per due ladri in procinto di compiere un furto. Secondo una prima ricostruzione i due giovani - si tratta di due studenti - erano in una autovettura quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona dove è avvenuto il fatto - accaduto la scorsa notte intorno all'una - è abbastanza lontana dal centro di Ercolano ed isolata. I carabinieri stanno eseguendo i primi rilievi e stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che i due giovani fossero di ritorno da una partita di calcetto o dall'abitazione di alcuni amici.

A sparare, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato il proprietario di una abitazione alla periferia di Ercolano. L'uomo, pare vittima in passato di furti, ha esploso diversi colpi con una pistola detenuta legalmente. La sua posizione è adesso al vaglio degli inquirenti.