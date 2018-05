Strage di Erba, il 12 luglio la Cassazione esaminerà il ricorso di Olindo e Rosa

È stata fissata al 12 luglio, davanti alla Corte di Cassazione, l'udienza durante la quale sarà discusso il ricorso dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba avvenuta l'11 dicembre del 2006 (quattro vittime tra cui un bambino di due anni) contro la decisione dei giudici della Corte d'appello di Brescia di non disporre l'incidente probatorio su alcuni reperti mai analizzati sulla scena del delitto. I legali della coppia, condannata all'ergastolo, Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D'Ascola, avevano ritenuto «abnorme» la decisione dei giudici bresciani che inizialmente avevano fissato un'udienza per nominare i consulenti, salvo poi negare l'incidente probatorio su alcuni reperti tra cui un accendino, formazioni pilifere e un mazzo di chiavi mai analizzati in precedenza. L'obiettivo è ottenere la revisione del processo.

