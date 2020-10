Attimi di tensione ieri mattina all'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto. Un uomo ha rifiutato di osservare le precauzioni anti Covid-19 all'ingresso pretendendo di entrare nel nosocomio senza mascherina. Quando le guardie giurate gli hanno chiesto di indossarla, ha iniziato a strattonarne una e improvvisamente ha estratto un coltello. L'uomo è stato portato fuori e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vasto che lo hanno identificato. Si tratta di un residente di San Salvo già noto alle forze dell'ordine; nelle prossime ore potrebbe scattare la denuncia nei suoi confronti.

L'episodio non è l'unico del genere, una certa riluttanza a indossare le mascherine si è già manifestata in altre occasioni – centri commerciali, mercati rionali ecc. – risoltasi, però, sempre positivamente e senza particolari problemi. La maggior parte dei cittadini, fortunatamente, è disciplinata e continua a osservare le raccomandazioni alla prudenza rilanciate ieri dal sindaco Francesco Menna dopo la comunicazione da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti della positività di altre 12 persone in città: «Chiedo la massima collaborazione, responsabilità e cautela a tutti, ma in particolare ai giovani. Rispettiamo le regole».

