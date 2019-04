Uccide l'ex moglie con un colpo di pistola: le ha dato appuntamento e si è presentato armato

Uccide l'ex moglie poi si costituisce. E' successo in provincia di Enna. Un quarantenne ha ucciso stamane l'ex moglie a Catenanuova sparandole un colpo di pistola prima di costituirsi alla caserma dei carabinieri. L'omicida si chiama Filippo Marraro, titolare di un autolavaggio; la vittima è Loredana Calì.



È stato lui, 51 anni, a chiamare i carabinieri e a indicare il luogo in cui si trovava il corpo. Sembra che stamattina la coppia, che ha due figli, si dovesse incontrare proprio per discutere della separazione. Marraro aveva dato appuntamento all'ex moglie, 40 anni fra tre giorni, nella casa di campagna della suocera ma si è presentato armato.



Ancora da chiarire se l'uomo abbia sparato subito alla donna o se fra i due ci sia stato un litigio. Dopo l'omicidio Marraro è tornato a casa e ha chiamato il 112. L'uomo è quindi tornato con i carabinieri sul luogo del delitto e adesso si trova in caserma.

