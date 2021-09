Mondiali di enduro a Pavia, muore un pilota: ha perso il controllo con la moto nella scarpata

Tragedia durante una prova del mondiale di enduro, in corso di svolgimento in questi giorni sulle colline dell'Oltrepò Pavese con la partecipazione di oltre 600 concorrenti in rappresentanza di 21 nazioni. Durante una prova in corso nella serata di ieri nel territorio di Bagnaria (Pavia), un concorrente olandese, di circa 50 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è finito in una scarpata, perdendo la vita. Inutili i soccorsi. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha avviato accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

