Emily Vegliante, carabiniera morta in un incidente a Cento: aveva 23 anni, lascia un bimbo piccolo

Dramma a Cento, vicino Ferrara. Aveva 23 anni ed era una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto: Emily Vegliante è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale a Renazzo di Cento.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Cento per i rilievi e per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

La giovane Carabiniera, originaria della provincia di Benevento, lascia un figlio piccolo. La mattina del 10 maggio, Gabriele Golinelli, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale, a Crevalcore.