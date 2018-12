Ucciso da un pugno dato per gioco: chiesta la scarcerazione dell'amico

di Ilaria Bosi

Cristian Salvatori, il 33enne di Norcia accusato di omicidio preterintenzionale per la morte dell'amico e coetaneo Emanuele Tiberi, ucciso con un pugno al volto, chiede di poter uscire dal carcere.Era stato arrestato a fine luglio, dopo la tragedia che si consumò davanti a un locale pubblico di Norcia, dove i due si stavano intrattenendo insieme ad altri amici.Una gara di schiaffì, si ipotizzò all'epoca, con la drammatica sensazione che Emanuele, di fatto, fosse stato vittima di un gioco mortale: un'ipotesi che ora trova anche riscontro nella perizia depositata dal consulente informatico incaricato dalla procura e che in questi mesi ha passato al setaccio video e conversazioni whatsapp presenti nei diversi telefonini acquisiti allora. Proprio alla luce di questa risultanza, i legali di Salvatori sono tornati a chiedere al Riesame la scarcerazione del proprio assistito. L'udienza, in programma martedì mattina, è in corso.