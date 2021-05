Torneranno liberi nei prossimi giorni, in attesa della sentenza definitiva, i tre giovani ciociari condannati a 14 anni per l'omicidio di Emanuele Morganti, il ventenne morto a seguito di un'aggressione avvenuta nel marzo 2017 all'esterno di un locale notturno di Alatri, in provincia di Frosinone.

L'ordinanza del presidente della Corte d'appello di Roma, che prende atto della scadenza dei termini di custodia cautelare, è stata firmata ieri....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati