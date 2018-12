Eligia Ardita, infermiera incinta uccisa a 35 anni: il marito Christian Leonardi condannato all'ergastolo

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È questa laemessa dalla Corte d’Assise del Tribunale di Siracusa nei confronti del, l'all'ottavo mese di gravidanza. L'uomo aveva confessato di aver ucciso la moglie salvo poi ritrattare.Al termine del processo di primo grado, l’imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio. La difesa ha anticipato volontà di ricorrere in appello dopo che nell’ultima udienza aveva chiesto la scarcerazione di Leonardi.La donna fu assassinata il 19 gennaio del 2015. A distanza di 8 mesi dal delitto,Christian Leonardi confessò l'omicidio, ma poi fece marcia indietro sostenendo di esser stato messo sotto pressione dagli inquirenti e di esser stato convinto dal precedente avvocato che la riteneva l'unica strada per non marcire in galera.