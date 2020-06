Elicottero precipita nel Palermitano, ha urtato una montagna: illeso il pilota

Schianto nelle campagne di Collesano (Palermo), dove un elicottero privato con due persone a bordo è precipitato vicino al paese delle Madonie. La scena è stata ripresa con un cellulare da una persona che ha dato l'allarme. Sul posto si stanno recando squadre dei vigili del fuoco, della Forestale e del 118 oltre ai carabinieri.

Illeso secondo le prime informazioni il pilota. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Cefalù. In base a una prima ricostruzione dei fatti, il velivolo privato stava effettuando dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, quando, forse per un errore nella manovra, si è avvicinato troppo al costone roccioso, sbattendo con l'elica e perdendo quota. Illesa anche una seconda persona che si trovava proprio sulla montagna e che sembra stesse sistemando una rete.

Ultimo aggiornamento: 13:39

