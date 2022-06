Elicottero disperso tra Emilia-Romagna e Toscana, a bordo sei stranieri e il pilota italiano. Ricerche in corso

Sono state attivate ricerche in Appennino, al confine tra le province di Modena e Lucca, per un elicottero disperso. Secondo quanto si apprende l'elicottero sarebbe partito in mattinata da Tassignano con sette persone a bordo, due piloti italiani e cinque passeggeri stranieri. L'ultima segnalazione che si ha lo collocherebbe nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana. Alla ricerca stanno lavorando soccorso alpino e vigili del fuoco.

Cosa è successo

L' elicottero, da quanto appreso, era decollato stamani alle 10 dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto a Treviso. A bordo ci sarebbero 5 passeggeri stranieri e due piloti italiani. Il velivolo sarebbe un Agusta Koala. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco di Lucca e Modena che stanno perlustrando la zona appenninica al confine tra le province di Lucca e Modena e in particolare battuta la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe.