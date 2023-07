La vacanza in Abruzzo, poi il malore: Eleonora muore d'infarto al pronto soccorso. Il marito: «Dopo 7 ore la cardiologa non era ancora arrivata»

Era in vacanza con il marito in Abruzzo, a Tortoreto, poi il forte dolore al braccio e la corsa al pronto soccorso. Secondo il racconto del marito Eleonora Della Giovanna, 67enne di Offanengo in provincia di Cremona, avrebbe aspettato per ben 7 ore l'arrivo della cardiologa prima di morire di infarto.

La denuncia del marito

L'uomo ha denunciato quanto accaduto al Giorno. «Martedì mattina - ha raccontato Lorenzo Cavalli - ha avvertito un disturbo a un braccio, che aveva già avuto a casa, tanto da sottoporsi ai controlli medici che si eseguono solitamente in questi casi, prima di partire per la vacanza.

Ma l’esito degli accertamenti è risultato soddisfacente, tanto che i medici hanno dato via libera al viaggio».

L'attesa in pronto soccorso

Ma è proprio in vacanza che il dolore al braccio si è fatto più intenso. Per questo la decisione di recarsi al pronto soccorso di Giulianova. «Ci siamo messi in coda, come avviene in qualsiasi ospedale - ha proseguito l'uomo - Abbiamo spiegato il problema e gli accertamenti che avevamo fatto a Crema. Ed Eleonora è stata inserita nella lista d’attesa verde in attesa del proprio turno per essere visitata da un medico». Il marito avrebbe provato a sollecitare il personale del pronto soccorso, senza fortuna. «Mentre mi arrovellavo con questi pensieri, dopo alcune ore, Eleonora ha piegato la testa sulla mia spalla e si è spenta», ha spiegato.