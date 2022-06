Elena Del Pozzo, bambina di 5 anni sequestrata nel Catanese: prelevata da tre persone incappucciate e armate mentre era con la madre

Un sequestro lampo che ha visto vittima una bambina di quasi 5 anni, Elena Del Pozzo. La piccola è stata rapita nel Catanese, prelevata dall'auto dove era con la mamma da tre persone incappucciate e, secondo testimoni, armate. È successo a Piano di Tremestieri. La bambina compirà cinque anni a luglio e la mamma, disperata, ha presentato la denuncia ai carabinieri della Tenenza dei carabinieri di Mascalucia, dove abita la donna con la figlia. La notizia del sequestro è prima girata sui social con un post dettagliato con nome, foto e racconto di quanto avvenuto, poi è stata confermata dalla Procura di Catania che ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai militari dell'Arma.

APPROFONDIMENTI ITALIA Elena Del Pozzo, la bambina sequestrata a Catania NAPOLI Vittoria annegata a Torre Annunziata, la mamma indagata per abbandono... EMILIA ROMAGNA Modena, madre e figlia di 22 anni uccise in casa. Fermato il marito... NAPOLI Bambina annegata a Torre Annunziata: Vittoria era in spiaggia con la... NOVARA Leo Balzaretti, morto a 12 anni in un'incidente sull'A4 sul...

Serena Del Pozzo, il post sui social

Il post sui social è velocemente diventato virale facendo in poche ore il giro della rete in un passaparola nel tentativo di ritrovarla. Sul post si legge che è «stata rapita zona Piano Tremestieri verso le 15» e che «i probabili autori» sarebbero «tre persone incappucciate a bordo di auto» di cui «non si conosce modello colore e targa». Secondo indiscrezioni, non confermate, carabinieri starebbero eseguendo accertamenti su una vettura abbandonata a Tremestieri. Potrebbe essere l'auto usata per il sequestro con la quale avrebbero affiancato il mezzo con la bimba a bordo minacciando con le armi le persone all'interno, tra cui la mamma.

Mistero sul movente, vendetta familiare?

La Procura di Catania ha confermato ufficialmente il sequestro della bambina di cinque anni, ma aggiungendo che né l'ufficio né i carabinieri del comando provinciale e della Tenenza di Misterbianco, che indagano, «daranno al momento ulteriori informazioni». Sul movente del rapimento non c'è ancora alcuna ipotesi concreta. Tra le prime possibili cause potrebbe esserci una vendetta familiare, ma al momento non vi è alcuna conferma. I carabinieri stanno cercando di carpire informazioni dalla madre per ricostruire la vicenda. In parallelo si sta battendo ogni pista per riportare a casa la bambina con numerosi posti di blocco nella zona.