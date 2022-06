Elena del Pozzo, la madre casalinga, il padre con precedenti per spaccio: chi sono i genitori della bambina morta a Catania

Ancora avvolte nel mistero le ragioni della morte della piccola Elena del Pozzo, la bambina di 5 anni scomparsa a Catania ieri e ritrovata morta questa mattina. Ad accompagnare i Carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo è stata proprio la madre, che è uscita di casa accompagnata dai militari.

APPROFONDIMENTI CATANIA Elena Del Pozzo, trovata morta la bimba di 5 anni scomparsa a... SICILIA Elena Del Pozzo rapita, l'ultima foto prima del sequestro. Il... ITALIA Elena Del Pozzo, la bambina sequestrata a Catania ​IL GIALLO Elena Del Pozzo, bimba rapita nel Catanese: caccia a tre uomini...

Il padre Alessandro Del Pozzo aveva precedenti, la madre casalinga

La coppia di genitori era molto giovane, poco più che ventenne e poco conosciuta in città. Secondo quanto si apprende i due avevano avuto dei dissidi personali, apparentemente non gravi, tanto che vivrebbero in case separate.

La madre della bambina, Martina Patti, era casalinga mentre il padre della piccola, Alessandro Del Pozzo, svolgeva lavori saltuari e aveva precedenti penali: nel 2020 era stato arrestato per una rapina in una gioielleria e, poi assolto per "non avere commesso il fatto"nel 2017. Per reati in materia di droga.

Dal profilo social del padre emerge comunque una persona riservata, un ristretto numero di amici, qualche foto. Poi l'ultimo disperato post della ricerca della figlia scomparsa: la foto che è circolata ieri diventando virale.

L'interrogatorio e la confessione della madre

Nella notte nella sede del comando provinciale di Catania sono stati sentiti più volte dai carabinieri i genitori, gli zii e alcuni dei nonni della piccola. La versione della madre, che aveva denunciato il rapimento da parte di 3 uomini armati, è apparsa sin dall'inizio poco credibile ai militari e smentita dalle telecamere di sorveglianza della zona. Alla fine è crollata e ha indicato ai Carabinieri dove si trovava il corpo questa mattina. A breve verrà nuovamente interrogata.