di Ilaria Del Prete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via Ostiense a Roma, all'altezza del Cineland. I rilievi della polizia attribuiscono l'alle radici degli alberi che rendono l'asfalto dissestato, e anche ladella ragazza ha pochi dubbi: sua figlia èa causa delleLEGGIANCHE ----> La rabbia dello zio Graziella Viviano, ladi, ha affidato al profilo Facebook della figlia la sua amara considerazione, unita al dolore di una madre che non può rassegnarsi a una morte simile. «Questa è la pagina di Elena e io sono la sua mamma. Sto per scrivere qualcosa che mai avrei voluto scrivere, che mi devasta profondamente e che da oggi in poi cambierà la vita di tutte le persone che hanno conosciuto ed amato Elena. Elena non c'è più. Per un'inspiegabile e assurda situazione, per un assurdo incidente, per le "maledette buche di Roma" mia figlia non c'è più. E' andata via con tutta la sua voglia di vivere, i suoi sorrisi, la sua caparbietà e la forza dirompente dei suoi ventisei anni. Vi prego, ricordatela nelle vostre preghiere. Era un cuore generoso e chi l'ha conosciuta lo sa. Grazie a tutti per la vostra attenzione».Alla sua pagina Facebook - sui social si faceva chiamare Elena Ashley - hanno affidato un ultimo saluto anche tanti amici, oltre che il fratello maggiore, Marco, ma anche tantissime persone che sentono l'ingiustizia di questa morte pur non conoscendo personalmente la famiglia Aubry.