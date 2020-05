Ultimo aggiornamento: 16:04

E' di un uomo, circa 50 anni, il cadavere trovato nel carrello della spesa a Ceccano . I carabinieri indagano sulla malavita locale. Nel frattempo si stanno controllando le telecamere di vigilanza che sono nella zona. Ancora sconosciuto il nome della vittaima che, sembra essere di Vallecorsa.La morte risale alla scorsa mezzanotte.Il corpo è stato rinvenuto, questa mattina a Ceccano in uno dei carrelli della spesa all'esterno di un supermercato in località Di Vittorio. A ritrovare il cadavere, poco dopo le 10, è stata una donna che si è avvicinata al carrello che le sarebbe servito per fare la spesa nel vicino ipermercato.stato il personale di un vicino centro medico.L'area è stata subito circoscritta per tentare di mantenere inalterato il perimetro per cercare elementi. Si stannovisionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per avvalorare o smontare l'ipotesi che qualcuno possa aver abbandonato il corpo nel carrello.Alle 15.45 il corpo è stato trasferito presso la camera mortuaria dell'ospedale di Frosinone.