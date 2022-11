E' al telefono e non si accorge dell'arrivo del treno: uomo travolto, è grave

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata nella notte tra sabato e domenica all'altezza della stazione di Latina Scalo. Il traffico è stato fermato in etrambi i sensi di marcia dopo un tragico incidente.

Un uomo di nazionalità indiana è stato investito da un treno mentre era al telefono sulla piattaforma della stazione di Latina Scalo. L'uomo era in attesa di treno e stava telefonando, per una tragica fatalità non si è accorto dell'arrivo del convoglio e veniva preso in pieno. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale a Latina in codice rosso.

Il terno, l'Intercity Napoli-Roma con circa 50 passeggeri a bordo, è rimasto ferme mentre gli agenti della Polfer effettuavano i rilievi dell'incidente.