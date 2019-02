Droga, i carabinieri fermano i rapper Pretty Solero e Ugo Borghetti: sequestrata cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rapper Pretty Solero - ovvero Michael Sean Loria - e Ugo Borghetti, della cosiddetta "Love Gang" trasteverina, sono stati fermati per un controllo dopo che i carabinieri li avevano notati in atteggiamenti sospetti. E' successo ieri sera, alle 22, in piazza Gianlorenzo Bernini, quando i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, hanno chiesto conto di quel comportamento. Nelle tasche, i due rapper - che sui social si scagliano da sempre contro le forze dell'ordine e i controlli anti-droga, soprattutto a Trastevere - avevano, rispettivamente, 0,5 grammi di cocaina e 0,5 grammi di cocaina, oltre a 0,7 di marijuana e 8 di hashish. Sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura e la droga è stata sequestrata.