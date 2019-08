Droga: nascondevano 20 kg di bulbi di papavero da oppio, arrestati in 3 dai carabinieri

di Raffaella Patricelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione antidroga ad Aprilia: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della caserma di via Tiberio hanno sequestrato ben 20 chili di bulbi essiccati di papavero da oppio contenuti in 3 valigie. Erano in possesso di 3 cittadini del Bangladesh di 56, 31 e 39 anni finiti in arresto, tutti domiciliati a Roma. Il gruppetto è stato fermato alla stazione di Campo di Carne. Nell’ambito della stessa operazione i militari hanno denunciato altri 2 connazionali, di 43 e 48 anni, domiciliati nella Capitale, trovati con altri 300 grammi di oppio. La droga ottenuta dall’essicazione dei bulbi, era destinata ai braccianti agricoli della zona pontina. I 3 arrestati sono stati portati nel carcere di Latina.