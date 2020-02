TERNI Hanno trovato oltre un chilo di droga , mentre pulivano un parco. Eccaduto ieri mattina quando gli agenti della polizia muncipale sono iintervenuto nei pressi dell’area di parcheggio attigua ad alcuni esercizi commerciali di Via Di Vittorio a seguito del ritrovamento, da parte dei volontari del gruppo civico “Mi Rifiuto” impegnati in un’azione di pulizia delle aree verdi di quella zona, di alcuni pacchi contenenti sostanze di natura sospetta anche in funzione del luogo in cui erano stati rinvenuti. Al centro di un’area con vegetazione molto fitta, infatti, i volontari erano riusciti a recuperare due grossi sacchi ritenendoli inizialmente rifiuti abbandonati ma che poi, a ben vedere, sembravano poter contenere sostanze di natura non chiara tanto da richiedere la presenza sul posto della Polizia Locale. L’intervento degli uomini del comando di Corso del Popolo consentiva, quindi, di acquisire il materiale rinvenuto che veniva immediatamente portato in Questura per le necessarie verifiche dalle quali risultava che i due sacchi contenevano una quantità complessiva di un chilo e mezzo di Canapa suddivisa in un pacco contenente 523 g di sostanza stupefacente ed un altro contenente, a sua volta, dieci pacchetti da circa 100 g l’uno.

Il personale intervenuto procedeva, pertanto, al sequestro delle sostanze stupefacenti ritrovate ed alla contestuale informativa all’autorità giudiziaria.

