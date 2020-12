Dramma della solitudine: donna si butta dal terzo piano e muore

Cada dal balcone del terzo piano di una palazzina lungo Circonvallazione Spalato a Teramo. A perdere la vita è stata L.V. una donna di 74 anni del posto. E’ successo questa sera verso le 19. Potrebbe trattarsi di un dramma legato alla solitudine e all’impedimento di vedere i propri familiari in questi giorni di festa da lockdown. Questa sempre l’ipotesi piu’ accreditata, perché stando alle prime informazioni la donna viveva sola.

Comunque, al momento sono aperte tutte le altre ipotesi compresa, quella dell’incidente domestico. In ogni modo, alcuni passanti che si apprestavano a fare compere nella zona, hanno visto improvvisamente cadere a terra il corpo della 74anne. Molti di loro terrorizzati si sono messi ad urlare, attirando l’attenzione degli altri condomini del palazzo e passanti. In molti hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta in pochissimo tempo i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 del Mazzini di Teramo. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

