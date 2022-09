L'Aquila, donna di 53 anni trovata morta in un laghetto: è giallo

ll cadavere di una donna è stato trovato, oggi, in un laghetto artificiale a Magliano dei Marsi (Aq) . A scoprirlo il custode del posto che era andato a mettere da mangiare alle oche. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, e i carabinieri per le indagini. Si tratta di una donna di 53 anni, A. Q., di Massa d'Albe (Aq). Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neppure che si sia trattato di un suicidio, dato che la macchina della donna è stata trovata di lì a poco.

Mattia Luconi, ritrovato il corpo del bambino disperso durante l'alluvione. È stato trascinato dalla piena per 13 chilometri