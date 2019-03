Donna trovata ferita in una casa abbandonata: marocchino arrestato per tentata violenza sessuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 50 anni di nazionalità ucraina è stata ricoverata all'ospedale civile di Pescara dopo essere stata trovata ferita, a seguito di una probabile aggressione, ieri mattina intorno alle 6.30 in uno stabile abbandonato e frequentato da senzatetto in via Alento, nel quartiere San Donato. Una volta giunta una telefonata alla sala operativa del 118, sul posto sono arrivati i sanitari che hanno soccorso la 50enne che è stata poi trasportata in ambulanza al Santo Spirito per un trauma cranico. Sull'accaduto sono in corso indagini.Nella tarda serata di ieri, i carabinieri, a conclusione di una serrata attività d’indagine, hanno sottoposto a fermo I.O., 35enne di origine marocchina, senza fissa dimora, ritenuto responsabile della tentata violenza sessuale e delle lesioni personali ai danni della 50enne straniera.Nello specifico, i militari sono riusciti a ricostruire i fatti acclarando che la vittima, che da poco dimora insieme ad altri senza tetto nello stabile abbandonato in questa via Alento, nella tarda serata del 5 marzo è stata avvicinata dall’uomo che, dopo averla invitata a consumare una birra, ha insistentemente iniziato a palpeggiarla nelle parti intime formulandole al contempo proposte di natura sessuale. Nonostante il diniego ricevuto, il marocchino, frattanto denudatosi, ha bloccato la donna per le braccia e, dopo averla scagliata su di un letto, ha dapprima tentato di consumare l’atto sessuale per poi colpirla violentemente con diversi pugni al volto a seguito della resistenza oppostagli.Nella circostanza, a causa del forte dolore, la vittima ha perso i sensi, risvegliandosi la mattinata seguente allorché è stata soccorsa da altri senza fissa dimora, nel frattempo sopraggiunti, e, trasportata presso il Pronto Soccorso, è stata riscontrata affetta da lesioni guaribili con una prognosi di 21 giorni.