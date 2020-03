Scompare con i figli, le scuse del marito a Chi l'ha Visto: «Sono geloso e le ho detto 'Sei una cattiva madre'»

Si teme che dietro la scomparsa di Roberta Faella ci sia una storia di violenza sulle donne. A Chi l'ha Visto? il marito Carmine si scusa per un litigio avvenuto la sera prima che la giovane donna andasse via di casa con i suoi figli a Napoli, nel quartiere di Scampia. «Ho sbagliato, le ho messo una mano sul petto senza stringere e le ho detto 'Sei una cattiva madre, togliti di mezzo'», racconta l'uomo.



L'uomo racconta che voleva chiederle scusa subito dopo ma ha preferito aspettare: « Io non mi sono scusato quella sera...Stava sulle sue. Mi sono detto 'Facciamo sbollire la rabbia, domani le passerà e io avrò modo di scusarmi'». Il giorno dopo Roberta non c'era più. Il marito dice che nel loro matrimonio non ci sono problemi, che è una persona pratica ed è molto brava a cucinare.





Sui social, però, ci sono post dai quali traspaiono tristezza e delusione. «Sono un marito geloso, mi preoccupavo com’è giusto che sia per una bella ragazza in giro». Poi corregge il tiro davanti alle parole della giornalista di Chi l'ha Visto: «Non è segregata in casa. La faccio uscire. Ogni tanto c'è qualche diverbio verbale come in tutte le coppie del mondo. Più di questo non so cosa fare, non dormo la notte». Chi l'ha Visto fa sapere, inoltre, di aver provato a parlare senza successo con i genitori della giovane.



Roberta Faella è scomparsa il 26 febbraio. La ragazza, 24 anni, è uscita dalla sua abitazione senza soldi e da quel momento si sono perse le sue tracce. Insieme a lei ci sono anche i suoi due figli. L'intera comunità si sta mobilitando per aiutare il marito con le ricerche. Sui social, intanto, l'appello disperato: «Amici miei di Facebook aiutatemi a trovare sta ragazza con i suoi figli... Se qualcuno l'ha vista o la vede vi prego di contattarmi è urgente vi prego aiutate il marito a trovarli abita in via arcangelo ghisleri nella torre affianco alla piramide si chiama Roberta. Sono di Scampia». Ultimo aggiornamento: 5 Marzo, 15:01