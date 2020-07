Nei giorni scorsi la Volante della Questura di L’Aquila, percorrendo via XX settembre all’altezza del Tribunale, notava una donna appoggiata sulla transenna divisoria del percorso pedonale che appariva in stato di bisogno. La pattuglia arrestava immediatamente la marcia del veicolo per prestare il dovuto soccorso. Emergeva da subito la gravità della situazione. Difatti, la donna era appena stata punta da un insetto e manifestava gravi sintomi di malessere.



L’equipaggio richiedeva con estrema urgenza l’invio di una ambulanza medicalizzata e, nel frattempo, tramite l’operatore del 113 che era in linea con il 118, iniziava a praticare il primo soccorso. La donna in meno di 3 minuti perdeva i sensi, pertanto, veniva distesa in posizione di sicurezza per evitare il soffocamento, e veniva monitorata la regolare funzione respiratoria e cardiaca. Negli attimi successivi, in attesa dell’arrivo del 118, venivano attuati tutti gli accorgimenti salvavita; gli operatori si preparavano, anche, ad effettuare le manovre cardiopolmonari in caso di bisogno. Solo il sollecito intervento della pattuglia e dell’arrivo dell’ambulanza impediva che la situazione potesse avere un esito infausto. Trasportata al Pronto Soccorso la donna veniva successivamente dimessa.















Ultimo aggiornamento: 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA