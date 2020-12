È morta poche ore dopo il ricovero in ospedale una donna di 43 anni, Sonia Nacci, di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, vittima di un violento pestaggio. Inizialmente le sue condizioni non erano apparse gravi, ed era stata portata al Pronto soccorso di Francavilla Fontana.

Casamonica, il marito alla moglie: «Gonne lunghe e vietato uscire sola». E giù botte

Napoli, infermiera picchiata al Cardarelli da marito e moglie: «Stai trascurando nostra figlia»

Successivamente la situazione è precipitata e il quadro clinico si è aggravato: è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Taranto, dove però non ce l'ha fatta. Sul caso indagano i carabinieri, l'ipotesi di reato è di omicidio preterintenzionale: probabilmente chi l'ha picchiata, infatti, non aveva intenzione di ucciderla.

Botte e minacce alla moglie, arrestato un altro marito violento

Maltrattamenti alla ex fidanzata e alla madre: due uomini allontanati

Ultimo aggiornamento: 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA