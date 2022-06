Donna reagisce allo scippo, picchia un uomo a calci e pugni in strada: il video è virale

Probabilmente un diverbo, forse un tentativo di scippo. Non è chiara la motivazione che ha portato a una violenta lite in strada sugli Scali d'Azeglio, a Livorno. Il filmato in poche ore ha fatto il giro del web, divenendo virale su tantissime piattaforme social. Protagonisti sono un uomo e una donna.

APPROFONDIMENTI PIAZZA GARIBALDI Napoli, 5 vigili accerchiati e feriti da migranti durante i controlli... ITALIA Napoli, vigili accerchiati e feriti da migranti

Livorno, donna reagisce all'aggressione

Lui sembra aver in mano una borsa, il che farebbe pensare al tentativo di rapina. Lei reagisce, con rabbia. Nelle loro vicinanze una persona a bordo di uno scooter che non interviene. La donna colpisce l'uomo con calci e pugni, sbattendolo contro un'auto. Una difesa efficace, con l'uomo che ha la peggio.

Le reazioni

Le immagini hanno subito provocato le reazioni del web. Sui social in tantissimi hanno commentato e condiviso il filmato. Tra chi elogia la performace della donna, capace di mettere al suo posto il presunto aggressore, e chi invece se la prende con le persone che non sono intervenute per difenderla. «Impensabile che nessuno faccia nulla per fermarli», scrivono su Facebook.