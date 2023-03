Marito trova la moglie morta in cucina, mistero a Villa Bonelli. Autopsia per chiarire le cause del decesso

Mistero a Villa Bonelli. Il corpo senza vita di una 49enne romana è stato trovato riverso a terra, sul pavimento della cucina della loro abitazione, dal marito 53enne. È stato proprio l'uomo a chiamare i soccorsi e a spiegare che la vittima soffriva di disturbi psichiatrici.

Giallo a Villa Bonelli

È successo poco dopo la mezzanotte in un appartamento in via Greve, zona villa Bonelli. Sul posto per i rilievi i carabinieri della VII sezione Nucleo Investigativo. Secondo un primo esame effettuato sul corpo dal medico legale, non ci sarebbero segni di violenza ma è stata comunque disposta dall'autorità giudiziaria l'autopsia al Policlinico Umberto I.