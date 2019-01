Trovata morta in spiaggia , il marito arrestato per omicidio

Un 78enne italiano è stato arrestato per l'omicidio della moglie, una donna tedesca ritrovata morta sul litorale di Oristano. Svolta nelle indagini sulla morte di Brigitte Louise Pazdernik, la donna tedesca di 76 anni, scomparsa il 10 ottobre scorso da Narbolia ( Oristano) e ritrovata cadavere nel litorale dell'Oristanese tre giorni dopo. La Squadra Mobile della Questura, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato il marito Giovanni Perria, di 78 anni, con l'accusa di omicidio.



L'arresto dell'uomo è stato effettuato in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal Gip del Tribunale di Oristano a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Perria è stato rinchiuso in una cella a Massama ( Oristano). Il 78enne aveva conosciuto la moglie in Germania, dove era emigrato per lavoro ed era tornato assieme a lei a Narbolia dopo il pensionamento. Era finito subito nel mirino degli inquirenti, che avevano rilevato diverse contraddizioni nel suo racconto - dopo la scomparsa della moglie - e avevano messo sotto sequestro sia l'auto che l'abitazione della coppia. Maggiori particolari sulla vicenda - fa sapere la Questura - saranno resi noti dalla Polizia solo nella giornata di domani, in un incontro con la stampa.

