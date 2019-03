​Choc a Roma: donna trovata morta con lo scotch sulla bocca

rovata a terra senza vita, nella sua camera da letto, con il nastro adesivo sulla bocca. E' giallo a Montesacro , dove pochi minuti prima delle 14 i sanitari del 118 sono intervenuti in un'abitazione al civico 81 di via Carlo Lorenzini, zona Serpentara, per una segnalazione di suicidio.E' stata la nipote a chiedere aiuto alla polizia: per tutta la mattina la nonna di 70 anni non aveva riposto al cellulare, non aveva mai fatto così e lei si era spaventata. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento dell'anziana l'hanno trovata nella sua camera, ancora in vestaglia, lo scotch, quello usato per i pacchi, sulla bocca. Sul posto la volante del commissariato Fidene e gli uomini della Scientifica per i rilievi. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma secondo i primi accertamenti la donna potrebbe essersi suicidata, nel passato aveva sofferto di depressione. Sul corpo della donna nessun segno di violenza.