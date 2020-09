Donna morta in casa, il figlio avverte i carabinieri: «Ho un problema con la mamma»

Una donna di 53 anni è stata trovata morta in casa a Breno, in provincia di Brescia. A denunciare il fatto è stato il figlio di 25 anni, che è andato dai carabinieri dicendo: «Ho un problema a casa con la mamma». Sul cadavere non ci sarebbero segni evidenti di violenza e sarà l'autopsia a stabilire cosa realmente sia accaduto all'interno di una famiglia segnata da problemi di natura sociale ed economica. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 11:51

