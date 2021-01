Grave investimento, nel pomeriggio di ieri, in viale Europa a Spoltore (Pescara). A farne le spese, una donna di 49 anni di origine albanese, residente a Pescara. L'incidente si è verificato poco prima delle 18. Da quanto emerso, stava attraversando la strada, probabilmente sulle strisce pedonali, quando è stata presa in pieno da una Renault Megane, condotta da un 42enne di Pescara. Nell'impatto con la vettura, la donna ha riportato delle ferite lacero contuse alla testa. Soccorsa dal 118, è arrivata al pronto soccorso in codice rosso. Per tutta la serata è stata sottoposta ad accertamenti e tenuta sotto osservazione. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Spoltore, coordinati dal comandante Panfilo D'Orazio, che si sono occupati dei rilievi e di ricostruire, anche attraverso i testimoni, la dinamica dell'incidente e se la vittima stesse effettivamente attraversando sulle strisce pedonali. Subito sentito anche il conducente della Renault Megane, che, come da prassi, è stato sottoposto ad alcoltest, da cui è risultato negativo. Per lui, comunque guai in vista. In serata, la vettura è stata sottoposta a sequestro.Dagli immediati accertamenti, è venuto fuori che era priva di assicurazione.

