Donna incinta va all'ospedale con forti dolori, morta insieme al suo bambino

Dramma all'ospedale San Carlo didove ieri, 4 novembre, una donnadi 37 anni ha perso la vita insieme al bimbo che portava in grembo. Ladi Villa D'Angri - frazione Marsicovetere in provincia di Potenza - si chiamavae si era presentata in ospedale, accompagnata dai familiari, perché accusava forti dolori.LEGGI ANCHEStando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, i medici hanno constatato la morte del feto mentre la donna era in forte emorragia. Dopo numerose ore di cure e trasfusioni, la 37enne non ce l'ha fatta. Grande tristezza nella comunità di Villa d'Agri. Il sindaco di Marsicovetere Marzo Zipparri ha comunicato che nel giorno dei funerali sarà indetto il lutto cittadino per «partecipare alla tragica scomparsa di Sandra e del figlio», così «interpretando i sentimenti di un dolore profondo e manifestando la vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita». La donna lascia il marito e un altro figlio.