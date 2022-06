Donatella Miccoli, chi è la 38enne uccisa dal marito a Lecce: lui ha accompagnato i bimbi dai nonni e poi l'ha massacrata

Una delle ultime fotografie pubblicate sul profilo Facebook di Donatella Miccoli, la 38enne uccisa dal marito Matteo Verdesca a Novoli, in provincia di Lecce, ritrae la loro famiglia felice. Matteo, Donatella e i loro bimbi sorridono abbracciati. «Vi amo», scrive lui. «Anche noi», risponde lei. Lui amava da follia la sua famiglia, ma secondo i racconti di qualcuno, era molto geloso, «a tratti morboso».

Le ultime ore

Matteo e Donatella erano sposati da nove anni e avevano 3 figli: il più grande, 19 anni, e poi una bimba e un altro piccolo maschietto. Non erano in casa quando il loro papà ha ucciso a coltellate la mamma. Ieri sera, infatti, Donatella, suo marito e i loro figli più piccoli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi a Novoli. Poi Matteo li ha accompagnati a casa dei nonni, dove i bimbi sono rimasti a dormire, ed è tornato a casa con Donatella. Cosa sia successo dopo è ancora un mistero. A notte fonda alcuni vicini di casa li avrebbero sentiti litigare: «Si capiva che era in corso una lite violenta, ma mai nessuno avrebbe pensato a una cosa del genere» . E invece, poco prima delle 2, Matteo avrebbe preso un coltello uccidendo la moglie, poi, forse preso dal panico, è fuggito. Le sue ricerche sono ancora in corso.

I post su Facebook

La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce). Lui è un corriere espresso di 38 anni nato a Copertino ma residente a Novoli. Cosa sia potuto scattare nella testa di Matteo è tutto ancora da capire. I loro profili social sono il ritratto di una famiglia amorevole. Immagini dei bimbi, Matteo e Donatella abbracciati, cuori, ricordi di feste e serate felici. «I figli sono i diamanti più preziosi», scrive qualcuno commentando quelle foto. «Quanto è vero amico mio», risponde Matteo.

Lecce, uccide la moglie a coltellate e fugge: Donatella Miccoli aveva 38 anni